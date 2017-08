Buscas a desaparecidos continuam quatro dias após naufrágio de rebocador no rio Amazonas

Já são mais de 90 horas sem notícias sobre o paradeiro do rebocador que afundou após bater com um navio próximo a Óbidos, no Pará. Nove pessoas ainda estão desaparecidas.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Santarém e de Belém, além de militares da Marinha do Brasil, continuam as buscas pelos nove desaparecidos do rebocador da empresa Bertolini que afundou no rio Amazonas na madrugada de quarta-feira (2), depois de bater com um navio da Mercosul Line, próximo ao município de Óbidos, região oeste do Pará.

MARINHA VAI UTILIZAR SCANNER PARA LOCALIZAR REBOCADOR

Já são mais de 90 horas sem notícias sobre o paradeiro do rebocador. As buscas, que já duram quatro dias, foram retomadas na manhã deste domingo (6). O trabalho das equipes de resgate tem sido intenso. Segundo o Corpo de Bombeiros, a água escura, a forte correnteza e a profundidade do rio têm dificultado o trabalho de mergulhadores.

Força tarefa

Uma força tarefa está sendo feita para localizar o rebocador e os desaparecidos o quanto antes. Dois navios especializados chegaram ao local do acidente neste domingo e estão realizando sondagens. Será utilizado um scanner fixo e outro portátil para fazer a varredura no fundo do rio. Segundo a Bertolini, uma empresa também foi contratada para fazer a remoção do rebocador.

Um dos navios é o Hidroceanográfico Fluvial Rio Branco, utilizado em levantamentos oceanográficos, meteorológicos e pesquisas. Outro é o Patrulha Bocaína, que tem a missão de fazer a inspeção naval, a patrulha naval, a salvaguarda da vida humana no mar e a fiscalização das águas territoriais brasileiras.

As buscas se concentram no entorno do navio e em áreas próximas, onde o rebocador foi avistado pela última vez. O Corpo de Bombeiros informou ainda que o trecho do rio Amazonas, onde aconteceu o acidente, possui profundidade que varia entre 60 e 70 metros, com correnteza de 9 km/h. A preocupação também é com a segurança dos mergulhadores.

O acidente

O rebocador com nove balsas carregadas com grãos colidiu com o navio cargueiro na madrugada de quarta-feira (2), por volta de 4h30. De acordo com a Capitania Fluvial de Santarém, no empurrador havia 11 pessoas, sendo 9 tripulantes e dois passageiros. Duas pessoas conseguiram se salvar. Elas foram resgatadas e levadas de lancha para Santarém.

Investigações

A Polícia Cívil de Óbidos já abriu um inquérito para apurar as responsabilidades pelo acidente. Em entrevista à TV Tapajós, o delegado Tiago Mendes disse que o acidente é complexo e de grandes proporções que demandam uma instrução detalhada. A Capitania Fluvial também vai investigar as causas do acidente.

Sobrevivente relata cena

Euclinger Costa, um dos sobreviventes do naufrágio do rebocador esteve na Capitania Fluvial de Santarém e relatou o desespero vivido momentos antes do rebocador afundar. Ele foi resgatado por uma embarcação que estava próximo ao local. Euclinger contou ao comandante da Capitania, Ricardo Barbosa, que ao perceber que a embarcação estava afundando, se lançou ao rio.

Lista de envolvidos

A Bertolini Transportes divulgou ainda na quarta-feira (2), uma lista com o nome dos nove tripulantes envolvidos no acidente. A Capitania Fluvial divulgou na quinta-feira (3) o nome das outras duas pessoas que também estavam no rebocador da Bertolini. Familiares dos desaparecidos seguiram para o local e acompanham as buscas

Carlos Eduardo Bueno de Souza – desaparecido

César Lemos da Silva – resgatado com vida

Cleber Rodrigues Azevedo – desaparecido

Dárcio Vânio Rego – desaparecido

Dick Farney de Oliveira – desaparecido

Euclinger da Silva Costa – resgatado com vida

Ivan Furtado da Gama – desaparecido

Juraci dos Santos Brito – desaparecido

Wandel Ferreira de Lima – desaparecido

Adriano Sarmento de Castro – desaparecido

Marcelo Reis Moreira – desaparecido

Bertolini

Por telefone, o gerente da empresa Bertolini, Juraci Neri, infomou que enviou uma equipe ao local do acidente e que aguarda a abertura do inquérito que vai investigar o caso. O gerente disse ainda que a empresa está colaborando com as investigações e que está dando toda a assistência necessária as famílias dos envolvidos no acidente.

Mercosul

A Mercosul Line informou que está em conjunto com as autoridades locais e iniciou buscas e salvamento aos membros da tripulação. Ainda de acordo com a Mercosul, a preocupação da tripulação do navio foi com a segurança de todos os membros da tripulação da balsa e finalizou informando que todos os membros da tripulação a bordo do Mercosul Santos passam bem.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...