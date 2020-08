Butantan vai receber 15 milhões de doses da vacina chinesa até o fim de 2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do G1

“Eu tenho enfatizado que a vacina estará disponível aqui no Butantan já em outubro. Em outubro receberemos 5 milhões de doses, em novembro mais 5 milhões de doses e em dezembro, mais 5 milhões de doses. Essas doses já estão sendo produzidas lá na China e, portanto, no final deste ano teremos 15 milhões de doses disponíveis”, disse Dimas Covas em entrevista à GloboNews na manhã desta quarta-feira (12).

Vacinas chinesas começam a ser enviadas ao Instituto Butantan em outubro e, até o fim do ano, a instituição receberá 15 milhões de doses da CoronaVac. De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto, quando o produtor confirmar a eficácia em teste em grande escala, será disponibilizado à população.

