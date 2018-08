Cabeleireiro é morto enquanto cortava cabelo de cliente

Crime chocou moradores, que declaram que vítima era uma pessoa tranquila

(Foto: Divulgação/Arquivo) – Um cabeleireiro foi assassinado no salão em que trabalhava na tarde deste sábado (4), no bairro do Guamá, em Belém. Adriano Gonçalves dos Santos, de 36 anos, cortava o cabelo de um cliente quando foi abordado por três homens encapuzados, na passagem Rui Barbosa, por volta das 17 horas. O cliente fugiu após a ação dos criminosos e não ficou ferido.

A vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo: na cabeça, rosto e costas, detalhou o perito Ivanildo Rodrigues. Segundo a perícia criminal, a vítima provavelmente tentou se proteger dos tiros com um dos braços, mas morreu por conta dos ferimentos.

Conhecido como “dadinho”, Adriano morava nos altos do salão, que tem o mesmo nome do apelido que lhe foi dado. De acordo com vizinhos, a vítima era uma pessoa tranquila e não tinha envolvimento com atitudes ilícitas. O cabeleireiro era casado e pai de três filhos.

A Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil investiga o caso. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

