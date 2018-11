Cabo da PM é atingido por tiro após confusão em casa de festas em Santarém

Policial é atingido por tiro após confusão em casa de festas em Santarém

Cabo Marlisson Sousa foi atingido por tiro na perna esquerda — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma confusão na madrugada deste sábado (17) em uma casa de festas próximo ao parque da cidade de Santarém, no oeste do Pará, deixou um cabo da Polícia Militar ferido. O tiro atingiu a perna esquerda do policial, que foi levado para o Hospital Municipal.

Segundo a amiga do militar, a confusão teve início depois de uma discussão entre ele e o suspeito, Solano da Silva Cardoso. A discussão terminou em luta corporal, nesse momento a arma de fogo do policial teria caído no chão e disparado. Aproveitando o descuido, Solano teria pego a arma e disparado contra o policial, atingindo a perna, e depois fugiu.

Horas depois do crime, o homem estava em uma rua do bairro Caranazal e ao ver um policial que estava indo trabalho, o jovem informou sobre o crime e se entregou. Ele foi levado com a arma para a 16ª Seccional de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Segundo familiares, o jovem sofre com problemas psiquiátricos.

O G1 aguarda nota do HMS sobre o estado clínico do militar. E tenta contato com a defesa de Solano.

Fonte:G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...