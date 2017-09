Cabo da PM é morto durante troca de tiros com suspeitos, no nordeste do PA

Wilson Santos Silva foi baleado em Cachoeira do Piriá. Equipes da Rotam reforçam as buscas pelos suspeitos do crime.

Um policial militar foi baleado e morto nesta quinta-feira (14). O cabo Wilson de Jesus Santos Silva foi assassinado durante uma troca de tiros com bandidos, em Cachoeira do Piriá, na região nordeste do estado.

A Polícia Militar informou que equipes da Rotam, companhia independente de operações especiais e uma aeronave, sediados em Belém, já estão em Cachoeira do Piriá para reforçar o policiamento e as buscas, juntamente com os policiais do Comando Regional de Policiamento 7.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...