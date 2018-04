Cabo da polícia Militar é executada dentro da própria casa, em Ananindeua, por criminosos

(Foto: Polícia Militar )- A policial militar Maria Fátima Cardoso dos Santos, de 49 anos, foi morta a tiros no início da tarde deste domingo (29) dentro da própria casa, na rua Nova Cintra, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

Segundo informações do interativo da Polícia Militar, criminosos invadiram a residência da cabo e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a agente, que morreu no local. Segundo peritos do IML, foram dois tiros na cabeça e um no peito.

Ainda não foi conformado se a arma da PM foi levada pelos criminosos, entretanto os criminosos levaram o celular da vítima e começaram a enviar mensagens aos contatos salvos no aparelho.

Em nota, a Polícia Militar disse que lamenta profundamente a morte da policial Maria de Fátima Cardoso dos Santos, cabo lotada na 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, em Ananindeua. A nota também destaca que a instituição já adota todos os esforços, juntamente com a Polícia Civil, para identificar e prender os responsáveis pelo homicídio da militar.

Segundo a PM, Maria Fátima atuava há 21 anos na Polícia Militar, com comportamento excepcional. Pelo Centro Integrado de Psicologia e Assistência Social da PM, a família da militar receberá todo atendimento necessário em decorrência do falecimento da agente de segurança.

A PM esclareceu que a militar integrava, desde o dia 2 de abril, ao PM Vítima, Programa gerido pelo Centro de Inteligência da PM, o qual oferece medidas protetivas à integridade física de militares, que são orientações de segurança e patrulhamento programado. No caso da militar, viaturas já acompanhavam tanto a saída para a 2ª Companhia do 6º BPM, assim como o retorno à residência.

Por G1 PA, Belém

