Cabral gastou R$ 2 mi em joias de aniversários para ex-primeira-dama

“A aquisição de joias com dinheiro sujo é uma tipologia conhecida de lavagem de dinheiro em razão da sua facilidade de transporte e ocultação. Com efeito, a compra de objetos preciosos permite transformar uma grande quantidade física de dinheiro em objetos de pequeno tamanho que podem ser facilmente transportados e ocultados”, diz a denúncia. Com informações da Folhapress.

As maiores compras foram feitas sem notas fiscais. As joalherias emitiram os documentos apenas após a deflagração da operação.

Tudo era pago com dinheiro vivo por Luiz Carlos Bezerra e Carlos Emanuel Miranda, acusados de serem os operadores da propina do grupo.

De acordo com a procuradoria, a compra de joias era umas das formas usadas pelo ex-governador para ocultar recursos obtidos com propinas de obras públicas. A investigação aponta que o casal adquiriu 189 unidades desde 2007, tendo um gasto total de R$ 6,5 milhões.

Segundo os dados levantados, Cabral gastou R$ 1 milhão em 18 de julho de 2012, data em que sua mulher completou 42 anos. Neste dia ele adquiriu na joalheria Antônio Bernardo o anel Mozart com turmalina (R$ 159 mil), o colar Blue Paradise com turmalina (R$ 229 mil) e o brinco espeto de turmalina paraíba (R$ 612 mil).

