Caça Ilegal – Animais silvestres são apreendidos em Ipixuna do Pará.

Foto: Polícia Rodoviária Federal -Na manhã desta terça-feira (1), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam animais silvestres, provenientes de caça ilegal, no município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense.

Segundo a PRF, os animais estavam endo transportados na carroceria de um veículo que era conduzido por Francisco Silvio de Lima de Assis, 34 anos. Ele foi abordado pelos policiais no quilômetro 229 na BR-010. Ao ser realizada vistoria no veículo foi encontrado sacos contendo carcaças de um animais silvestres das espécie “Veado”, “Paca”, “Cotia”. O condutor afirmou que estava vindo do povoado Coera em direção ao quilômetro 88, em Ipixuna do Pará.

Devido a caça e o transporte de animais silvestres, sem autorização dos órgão ambientais, ser considerado crime contra a fauna silvestre, Francisco foi detido e liberado após ter assinado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo posteriormente a comparecerem em juízo.

