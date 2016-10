Cacau volta ao Paparazzo solteira e depois de repaginada.

Dois meses após terminar com Matheus, ex-BBB diz que ainda não ficou com ninguém e mostra corpo pós-lipo e silicone nos seios

A ex-BBB Maria Claudia, a Cacau, foi recordista de audiência no Paparazzo quando posou sensual ao deixar o “BBB 16”, em abril (veja as fotos!), e depois fotografou com o então namorado, o parceiro de confinamento Matheus. Sempre defendendo as mulheres gordinhas, a loira de 20 anos encarou seu terceiro ensaio para o site na manhã desta terça-feira, 18, no Loft da Canoa, Zona Sul do Rio, e admitiu que tirar a roupa está cada vez mais natural.

“Nunca tinha posado sensual antes de sair do ‘BBB’, mas agora estou me sentindo mais confiante”, contou Cacau, que desta vez mostrou suas novas curvas, após passar por uma repaginada. Além de seguir uma dieta de apenas 1.300 calorias por dia e investir na malhação para perder peso e medidas, ela recorreu a cirurgias plásticas para conquistar o corpo dos sonhos. “Foram menos 10 quilos. E sempre tive vontade de colocar silicone, adorei o resultado. Os novos seios (295ml em cada mama) me trouxeram mais confiança, estou me sentindo mais sexy e fatal. Me vejo menos menina e mais mulher”.

Sobre a barriga chapada e os braços mais finos, ela disse que a recuperação após a lipoaspiração não foi nada fácil. “O pós-operatório requer cuidados. Passei muito tempo de repouso, acabei ganhando uma inflamação nas costas e tive que fazer uma pulsão para drenar. Estou apenas no segundo mês da recuperação e o resultado final pode demorar de seis meses a um ano. Mas o sofrimento valeu a pena. Já estou realizada com meu corpo hoje e não penso em mais nenhum tipo de intervenção estética”.

Apesar de não ter se pesado, Cacau contou que as roupas estão mais largas. “Sempre fui uma gordinha com curvas. Mas agora tudo que visto cai melhor, e isso é muito bom. A única coisa que me incomoda um pouco são as celulites e estrias, mas isso eu posso melhorar com alimentação. Meu biotipo não é de magra, tenho quadril largo, braço mais grossinho e cintura mais fina. O resultado da lipoaspiração no braço é mais sutil, mas acho que deixou o visual mais delicado”, comentou a ex-BBB, que agora veste manequim 38.

A nova fase pessoal veio junto com a solteirice – ela e o também ex-BBB Matheus terminaram o namoro no fim de agosto. “Foi uma escolha que eu fiz e quero viver essa nova fase. Não é só o fato de estar solteira nem as mudanças do corpo. Estou em busca de descobertas, novos projetos pessoais e profissionais”, explicou. Cacau revelou que ainda não ficou com ninguém: “Estou bem assim, comigo mesma e com as minhas conquistas”, desconversou.

