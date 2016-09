Cachorro invade campo na hora do gol e corre atrás de ex-Palmeiras na Série B

A partida da 23ª rodada do Brasileirão da Série B entre Brasil de Pelotas x Goiás foi marcado por um momento inusitado ainda no primeiro tempo. Após o Goiás empatar a partida, um cachorro invadiu o gramado e após ir para o meio de campo correu atrás do lateral-esquerdo Juninho, ex-Palmeiras.

O lance ocorreu nos 20 minutos da etapa inicial. O Goiás empatou a partida com Ednei após um levantamento na área e logo no mesmo momento um cachorro invadiu o gramado e “comemorou” com os jogadores do Esmeraldino. Foi aí que Juninho teve a ideia de “brincar” com o animal, que começou a correr atrás do camisa 6.

