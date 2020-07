Cacique Raoni Metuktire está internado em um hospital de Sinop (MT)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a direção do Instituto Raoni, o cacique apresentou um quadro depressivo após a morte da mulher dele, Bekwyjkà Metuktire, no dia 23 de junho, há um mês. Ela tinha diabetes e sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

O cacique Raoni Metuktire, de 89 anos, líder da etnia Kayapó, passou por uma transfusão de sangue nesse domingo (19), em Sinop, no norte do estado. Exames apontaram que o líder indígena está com duas úlceras já em fase de cicatrização.

You May Also Like