Cadastro turístico de Belterra é atualizado pela SETUR-PA

A Secretaria de Estado de Turismo- Setur, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Meio ambiente de Belterra, realizaram na cidade o trabalho de atualização do inventário turístico do município.

Segundo o representante do Estado, Edmílson Alcântara, 120 municípios do Estado do Pará, terão seus inventários atualizados, para serem incluídos no mapa turístico nacional, e Belterra está incluída para compor o mapa. “Estamos realizando a atualização do inventário da oferta turística de Belterra, com todas as informações necessárias, para que os turistas possam utilizar quando chegarem ao município. Como os atrativos naturais, serviços infraestrutura, tudo que o turista precisa conhecer antes de visitar o município”. Disse Admilson.

O Ministério do Turismo, por meio das Secretarias de Estados de Turismo, de todo o Brasil, fez à adesão dos municípios para compor o mapa nacional.

No Estado do Pará havia 70 municípios, a partir de 2017, com a atualização de seus inventários, o Estado passa a ter 120 municípios inseridos ao mapa.

Diversos pontos foram visitados em Belterra, como as secretarias, hospedagens, restaurantes, bares e órgãos que tem relação com o turismo. O próximo passo será trabalhado o plano municipal de turismo do município. A equipe responsável pelo trabalho foi formada por Admilson Alcântara, Rosely Corrêa e a Secretaria Municipal de turismo Risonete Pereira.

Fonte:Portal da Prefeitura de Belterra.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

