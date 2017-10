Cães são treinados para ajudar na segurança pública do oeste do Pará

Cães treinados passarão a integrar as ações de segurança pública na região oeste do Pará. A utilização dos animais começou a ser testada pelo Corpo de Bombeiros, com sede no município de Santarém, por meio de um treinamento direcionado a militares da corporação e de outras instituições de segurança, como a Polícia Militar.

Os adestradores aprendem técnicas sobre como passar orientações para que os cachorros atuem nas mais diversas situações. O treinamento iniciou no sábado, 14, e prossegue até esta segunda-feira, 16, nas dependências do quartel do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM), onde foi implantado o projeto do Canil Militar.

O treinamento, com carga horária de 36 horas, permite aos participantes repassarem aos animais técnicas sobre guarda, proteção, faro, obediência motivacional e novas metodologias. Ao todo dez cães, de diferentes raças, estão sendo treinados.

“A gente está trabalhando desde a questão da psicologia, para conhecer o raciocínio do cão, para poder entender de que forma podemos trabalhar. A partir daí vamos partir para os pontos seguintes do curso, testando a obediência avançada, o faro, colocando o animal diante de diversos odores e vamos fechar com a parte policial, de ações táticas”, explicou o instrutor do treinamento, Joavam Ferreira, da empresa Alfa Cursos, que também é guarda municipal na cidade de Belém.

Bastante utilizados em métodos e táticas de segurança em outras cidades do Brasil, os cães podem se tornar elementos fundamentais em operações complexas, como busca, resgate e salvamento de vítimas em áreas de difícil penetração, como florestas e, também, no combate ao tráfico de drogas. “Em relação ao tráfico de entorpecentes é importante frisar que o cão já tem um faro apurado e durante o treinamento ele aperfeiçoa esse sentido”, relata Joavam.

De acordo com o comandante do 4º GBM, tenente coronel Luis Cláudio Rêgo dos Santos, a utilização dos cães será um recurso a mais não somente no trabalho do Corpo de Bombeiros, mas na gestão com os demais órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública da região. “Nós visualizamos isso como um sonho que está sendo realizado e a gente menciona sempre que é a gestão de segurança pública de Santarém e região que ganha, porque é uma ação integrada”, observou o comandante do 4º GBM.

O curso encerra nesta segunda-feira, 16, e a expectativa, segundo os organizadores, é começar a utilizar gradativamente os cães treinados em operações distintas em diferentes áreas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Agência Pará

