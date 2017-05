Café tem alta acumulada de quase 15% em 12 meses no Pará

Preço ficou acima da inflação estimada para o período, que é de 4,4%

O café consumido pelos paraenses tem alta acumulada de quase 15% em 12 meses no Pará, segundo uma pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada na manhã desta segunda-feira (15). A alta ficou acima da inflação calculada para o mesmo período.

De acordo como a pesquisa, realizada nos supermercados de Belém, em abril do ano passado o quilo do café custava em média R$ 19,08, em dezembro passou para R$ 22,22. Em janeiro deste ano foi encontrado em média a R$ 21,44, em março passou para R$ 21,51 e no mês passado foi comercializado em média a R$ 21,83. Com isso, o café consumidor pelos paraenses teve alta acumulada de 1,49% no mês de abril. Com relação aos últimos 12 meses, esse reajuste passou para 14,41% , contra uma inflação acumulada de 4,4%.

Como o consumo mensal de café pelo trabalhador paraense é de 300g, o gasto total com o produto ficou em R$ 6,55 para quem ganha até um salário mínimo.

Fonte: ORMNews.

