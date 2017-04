Cai 53% número de mortes na BR-163 no primeiro trimestre deste ano

O número de mortes na BR-163/364 e rodovia dos Imigrantes, trecho sob concessão da Rota do Oeste, apresentou queda de 53% se considerados os três primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março, foram registrados 16 óbitos nas rodovias federais sob a concessão da empresa, contra 34 vítimas fatais em 2016. O primeiro trimestre do ano é o mais movimentado da rodovia em decorrência do escoamento da safra de soja.

Dados da concessionária demonstram ainda uma queda de 10% em casos de acidentes e 13% em feridos, quando comparados o primeiro trimestre de 2016 e 2017. No ano passado, neste período, foram registrados 809 acidentes, que deixaram 440 feridos. Em 2017, foram 728 ocorrências com 383 vítimas.

Para o diretor de Operações, Fernando Milléo, os dados são animadores, especialmente por se tratar de um período em que historicamente as rodovias de Mato Grosso costumam registrar muitos casos de acidentes graves e com mortes. “Ainda temos muito para melhorar, mas os números são bastante positivos e mostram que estamos caminhando para alcançar o objetivo da concessionária, que é aumentar a segurança nas rodovias onde atuamos”.

Entre os fatores que contribuem para a queda no número de acidentes estão a maior conscientização dos motoristas, fiscalizações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e atuação da concessionária no trecho sob concessão com reforço da sinalização e promoção de melhorias no pavimento.

Milléo lembra que pelo segundo ano consecutivo a Rota do Oeste realizou a campanha Safra Segura, que tem como objetivo mostrar ao motorista profissional e aos públicos diversos a importância dele para ampliar a segurança nas rodovias.

“Quando há conscientização de todos os usuários e dos entes que atuam no tráfego e transporte sobre os riscos existentes em um período de maior movimento, é possível programar melhor a viagem, evitar manobras ou condutas que resultem em acidentes e, consequentemente, preservar vidas, como estamos vendo agora”.

O Safra Segura é um plano especial focado na segurança dos usuários da BR-163 realizado pela Rota do Oeste em parceria com a PRF. As ações são realizadas durante todo o período de escoamento da safra de soja, que em 2017 registrou a maior produção mato-grossense. Além de atividades destinadas aos motoristas profissionais, a campanha investe em panfletos, mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), anúncios nas rádios, intervenções nas cancelas de pedágio e comunicação nas mídias sociais.

