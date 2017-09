Cai a procura por vacina contra febre amarela, em Santarém

Com a notícia de que o surto da doença foi dado como encerrado, no Brasil, a busca por prevenção por parte da população diminuiu.

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (6) o fim do surto de febre amarela no país. Em Santarém, oeste do Pará, foram nove casos confirmados durante o surto da doença, em meados de março. A diminuição da estatística dos casos de suspeitas e de confirmações se deu pelo trabalho conjunto dos profissionais da saúde.

O coordenador de endemias do 9º Centro Regional de Saúde (CRS) da Sespa, Nesildo Pinto, explica que a luta foi difícil, mas os resultados positivos foram significativos. “Aqui na cidade é mais fácil. A gente realiza campanhas, borrifações, vacinação. Porém, para levar a prevenção às localidades mais distantes, as vezes com difícil acesso, teve que ser feito todo um planejamento. Eles são os mais expostos ao vírus por estarem mais próximos de florestas, e consequentemente, dos animais que podem conter o vírus”, disse.

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas, ou os mesmos são muito fracos, logo no início. Apesar da forma mais grave da doença ser rara, foram cinco óbitos confirmados pelo vírus em Santarém.

O coordenador esclarece que a falta de vacinas foi somente no período do surto, pois a demanda foi maior, mas avalia que a população tende a ficar acomodada com as prevenções. “Crianças a partir de seis meses já podem tomar a vacina, mas mesmo assim a procura caiu nos últimos tempos, assim como no período anterior ao surto”, avaliou.

A vacina está disponível nos postos de saúde. O interessado em fazer a prevenção devem se dirigir ao posto mais próximo munido de documento de identificação. Alguns postos possuem dias fixos para o atendimento.

Surto em Santarém

Santarém foi o primeiro município a apresentar vítimas fatais causada pelo vírus da febre amarela, no Pará, em março. Desde então, mais oito casos foram confirmados, sendo que do total quatro foram curados e cinco pacientes morreram.

O trabalho de prevenção iniciou com exame em 13 animais (macacos) que foram encontrados mortos na região oeste do Pará, no mesmo período (março). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), três casos em animais foram confirmados: dois em Rurópolis e um em Alenquer.

