Cai o número de acidentes de trânsito no Pará

Um balanço preliminar da primeira quinzena do verão 2017 mostra uma queda de 86% nos registros de acidentes

O balanço preliminar da Operação Verão Seguro 2017, relativo à primeira quinzena do veraneio, mostra uma queda de 86% nos registros de acidentes automobilísticos sem óbito na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2016 foram 14, contra dois registrados no mesmo período deste ano. Os dados relacionados às ações preventivas e de combate da criminalidade foram divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública nesta quinta-feira (20).

Se nas estradas os números foram positivos, nas praias eles indicam que as orientações fornecidas pelas equipes de socorristas e guarda-vidas ainda carecem de mais atenção. O alerta é comprovado pelos índices de princípios de afogamento. O comparativo entre as primeiras quinzenas de 2016 e de 2017 mostra um aumento das ocorrências de 76 para 106 (39%). Os afogamentos fatais, responsáveis por apenas um registro no ano passado, este ano subiram para dois. Já os acidentes com animais marinhos quase dobraram, de 182 para 328 casos (80%).

Segundo o secretário de Segurança Pública, Jeannot Jansen, a análise da Segup possibilita a avaliação das ações estratégicas por meio de atendimentos pontuais que visam a diminuição dos registros. “Nos próximos quinze dias há previsão de maior deslocamento de veranistas para o interior do estado e, por isso, a necessidade de maior atuação dos agentes de segurança nesses locais. No entanto, as atividades têm o intuito de contemplar também a população que fica na capital”, enfatizou.

As lesões causadas por linhas enceradas de pipas também foram expressivas. Enquanto em 2016 foi constatado apenas um acidente, neste ano os casos desse tipo saltaram para 29. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros do Pará houve um aumento de 36% no número de atendimentos gerais no comparativo das quinzenas de 2016 e de 2017, que subiram de 877 para 1.194.

De 30 de junho a 17 de julho, a Polícia Militar realizou em todo o estado 3.381 operações e 2.340 atendimentos, que resultaram em 741 prisões e apreensões. As ações de policiamento ostensivo resultaram em 50.089 abordagens. Foram apreendidas 10,9 gramas de entorpecentes, 55 armas de fogo e 46 armas brancas.

Nos três primeiros finais de semana de julho, a Polícia Civil registrou 1.793 boletins de ocorrência nas delegacias localizadas em 28 locais abrangidos pela Operação Verão Seguro. A polícia também deu cumprimento a 12 mandados de prisão de pessoas que estavam na condição de foragidas da Justiça. O primeiro final de semana foi o período que mais registrou ocorrências. Um total de 780 com 117 procedimentos e sete mandados de prisão cumpridos.

Já os dados do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) colhidos na primeira quinzena de julho contabilizam 11 acidentes sem vítimas, contra 19 no mesmo período de 2016, uma redução de 57%. Foram aplicadas 4.610 notificações e 500 veículos foram removidos aos parques de retenção do órgão. As autuações por embriaguez ao volante resultaram em 90 prisões e as autuações por em embriaguez somaram 247. Foram recolhidas 317 carteiras de habilitação e registrados dois acidentes com vítimas fatais, um no município de Capanema e outro em Mojuí dos Campos.

A operação abrange os municípios e distritos do Estado que recebem o maior número de visitantes e turistas no veraneio, como Salinópolis, Marabá, Capanema, Altamira, Bragança, Conceição do Araguaia, Barcarena, Alenquer, Tucuruí e os distritos de Mosqueiro, Marudá e Outeiro.

