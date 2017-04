Cai o número de acidentes e feridos nas rodovias federais no Pará, diz PRF

Em comparação com 2016, acidentes reduziram 20,83%. Número de mortos subiu de dois para três.

Em todo o Pará, foram contabilizados 19 acidentes de trânsito, com um total de 19 feridos e três óbitos. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (17) e trazem o balanço da Operação Semana Santa. Em comparação com 2016, houve uma redução de 20,83% no número de acidentes, mesmo com o crescimento da frota de veículos em circulação.

Do total de acidentes, a BR-316 foi cenário para 52,63% deles, dos quais 60% aconteceu entre os km 0 e 20. A falta de atenção foi causa de nove acidentes, dois ocorreram por desobediência à sinalização, dois foram ocasionados por motoristas que dormiram ao volante, um por velocidade incompatível com a rodovia, um acidente por não manter distância de segurança com o veículo da frente, um por ingestão de álcool, um por defeito mecânico, um por defeito na via e um por resttrição de visibilidade.

Durante o período de fiscalização, foram registradas 2.101 infrações de trânsito, das quais 450 foram por excesso de velocidade. Além disso, 37 veículos apresentaram irregularidades na documentação ou em equipeamentos obrigatórios; 32 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) estavam vencidas e foram apreendidas e 30 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, dos quais seis foram detidos por apresentar um nível acima de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Os acidentes fatais ocorreram nas rodovias BR-316 e BR-163, na quinta-feira (13) e na madrugada do domingo (16), respectivamente.

