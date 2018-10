Cai o preço da gasolina nos postos de combustíveis do Pará

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) -A Petrobras autorizou a terceira redução consecutiva no preço da gasolina na Refinaria em menos de uma semana. A decisão entra em vigor nesta quarta-feira (24) para todos os postos de combustíveis, inclusive os do Pará.

Apesar da queda acumulada representar 10,40%, a medida ainda não é sentida pelos consumidores ao abastecer os carros nos postos de combustíveis paraenses. Em um estudo realizado e divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a semana passada encerrou com o preço médio do litro da gasolina sendo comercializado em média R$ 4,84, com o preço menor a R$ 4,54 e o maior, R$ 5,37.

Também de acordo com o levantamento, Altamira foi o município paraense que comercializou o litro da gasolina mais cara. Os preços custavam em média R$ 5,30, seguido de Conceição Parauapebas (R$ 5,19), Redenção (R$ 5,13), Conceição do Araguaia (R$ 5,12) e Xinguara (R$ 5,10).

