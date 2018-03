Caixa abre seleção de estagiários em 2018 com cadastro reserva em todos os estados

Novo processo seletivo da Caixa Econômica Federal inscreve até o dia 14 de março para vagas de estágio em várias cidades do país.

A Caixa Econômica Federal, por intermédio da Gerência Nacional e do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, está com inscrições abertas no processo seletivo que visa formação de um cadastro reserva para estágio remunerado de nível médio e também técnico nas áreas de administração, secretariado, finanças e informática integrado ao ensino médio. A seleção reserva também 10% das vagas para estudantes com alguma deficiência.

Caixa abre seleção para estagiários em todos os estadosPoderão participar da seleção os estudantes que estiverem com matrícula e frequência efetiva em ensino regular nas instituições de ensino médio e EJA, ou cursando o ensino médio/técnico integrado nas áreas acima citadas. Além disso, o candidato deverá ter idade mínima de 16 anos no ato da assinatura do termo de compromisso de estágio. A seleção abrange todos os estados do país.

O valor da bolsa por jornada de 5 horas diárias de estágio será de R$ 500,00 mensais, e para 4 horas de R$ 400,00. Todos ainda recebem o auxílio transporte de R$ 130,00 – veja o edital da seleção.

Inscrições e Etapas

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente no site do CIEE (www.ciee.org.br) até as 23h59min do dia 14 de março de 2018.

As etapas do processo seletivo serão: Inscrição; Prova online; e Entrevista Estruturada na Unidade da Caixa.

A prova online deverá ser concluída até o término das inscrições (14/03) pelo mesmo site de inscrições do CIEE e terá 30 questões, sendo:

– 10 questões de língua portuguesa (Ortografia, Sinônimos e Antônimos; Figuras de Linguagem; Pontuação; Sujeito; Crase; Concordância e Regência);

– 10 questões de matemática (Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais; porcentagem; descontos; juros; regra de três; sistema de pesos e medidas; problemas com as quatro operações);

– 10 questões de conhecimentos gerais (Atualidades; Geografia; Responsabilidade Social; Meio Ambiente; cartilha diversidade da Caixa e História).

As questões objetivas terão 4 alternativas e o candidato terá 2 minutos para responder cada uma. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema irá gravar a resposta em branco. Ao acessar a prova, só poderá sair após a conclusão de todas as questões – a desconexão por qualquer motivo acarretará na perda de uma questão.

Será aprovado na etapa o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% do total de pontos no teste on-line, desde que não obtenha nota igual a zero em nenhuma das disciplinas. O chamamento para as entrevistas serão realizadas de acordo com as necessidades das agências da Caixa de cada estado/cidade.

Nos estados em que a Secretaria de Educação ou decisão judicial estabeleça a carga horária do estágio de ensino médio em 4 horas diárias e 20 semanais, a jornada do estágio na CAIXA acompanha a determinação. O processo seletivo terá validade por 06 meses a partir da publicação da lista final de classificados, podendo ser prorrogado a critério da CAIXA.

