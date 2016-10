Caixa adia assinatura com MRV e quer cerimônia para iniciar faixa 1,5 do ‘Minha Casa’

(Foto: Clayton de Souza/Estadão) -A Caixa suspendeu, de última hora, a assinatura de um contrato com a MRV Engenharia para o desenvolvimento do primeiro projeto na faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida. O co-presidente da incorporadora, Eduardo Fischer, já estava chegando ao prédio do banco nesta quinta-feira, em São Paulo, quando foi avisado sobre a mudança de planos.

Propaganda

Em vez de uma reunião rotineira, a Caixa decidiu realizar nos próximos dias uma cerimônia pública com membros do alto escalão do governo federal. O objetivo é “bombar” o tema, que vem sendo discutido desde 2014, mas não saiu do papel por falta de acordo sobre as regras e a disponibilidade de recursos./ COM CIRCE BONATELLI E DAYANNE SOUSA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...