Caixa divulga calendário de pagamento para novos aprovados do auxílio emergencial

As datas, que seguem portaria a ser publicada e preveem o recebimento dos recursos por parte do Ministério da Cidadania, têm o objetivo de aprimorar o pagamento e evitar concentrações nos meios digitais e aglomerações nos pontos de atendimento.

A Caixa Econômica Federal creditará, na próxima terça (16) e quarta-feira (17), o pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial do Governo Federal para mais 4,9 milhões de beneficiários. No total, serão disponibilizados mais R$ 3,2 bilhões.

