Caixa eletrônico é alvo da ação de criminosos em Barcarena, no Pará

PM foi acionada e suspeitos fugiram do local sem conseguir levar o dinheiro.

Caso está sendo investigado com o apoio da Polícia Federal.

O caixa eletrônico de uma agência bancária localizada no trapiche municipal de Barcarena, no nordeste do Pará, foi alvo de uma tentativa de arrombamento na madrugada desta quarta-feira (25). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Barcarena com o apoio da Polícia Federal.

Segundo a polícia, pelo menos oito homens renderam dois vigias e, com o auxílio de um maçarico, tentaram arrombar o equipamento da Caixa Econômica Federal. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu chegar a tempo de evitar a ação criminosa. Os suspeitos fugiram do local sem levar nada.

De acordo com os moradores, essa foi a terceira vez que o caixa eletrônico foi assaltado desde que foi instalado no local.

