Caixa eletrônico é arrombado em supermercado de Itaituba, no sudoeste do Pará

(Foto: Polícia Civil)- Crime ocorreu na madrugada desta quitna-feira (10). Dois homens renderam e trancaram o vigilante dentro do estabelecimento. O caso foi registrado na Seccional do município.

ssaltantes invadiram um supermercado e arrombaram um caixa eletrônico do Banpará, na madrugada desta quinta-feira, 10, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, o fato ocorreu por volta das 0h40, quando dois homens armados chegaram ao local, renderam e trancaram o vigilante na sala de máquinas do supermercado. Depois ele abriram o portão que dá acesso ao açougue do estabelecimento, retornaram à sala de máquinas, retiram o vigilante e o levaram para dentro do supermercado até chegarem ao caixa eletrônico e o cofre da empresa. Os criminosos conseguiram arrombar apenas o caixa do Banpará, pegando o dinheiro e deixando o local.

Ainda segundo a Polícia, o vigilante ficou trancado dentro do supermercado até conseguir fazer contato com uma pessoa que passava pelo lado de fora, que acionou a Polícia Militar em seguida. O caso foi registrado na Seccional de Itaituba na manhã desta quinta-feira.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...