Caixa libera R$ 32 milhões para saque do FGTS no Pará

No Pará, 97 mil trabalhadores nascidos em agosto terão direito ao saque imediato na nota etapa de liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que paga até R$ 500 por conta ativa ou inativa. De acordo com informações da Caixa, foram liberados aproximadamente R$ 32 milhões, no Estado, para pagamento dos que terão direito ao benefício nesta nova etapa, cujo pagamento começou nesta sexta-feira (29).

Para facilitar a consulta sobre o saque imediato, o banco lançou uma nova versão do APP FGTS e disponibilizou o endereço fgts.caixa.gov.br e o telefone 0800 724 2019. Nesses canais, o cidadão pode se informar sobre valores a ser recebidos, a data prevista para o saque, os canais para recebimento, optar pelo crédito em conta Caixa e optar pelo desfazimento do crédito em conta.

Nas agências da Caixa em Belém, era grande o movimento de pessoas que foram sacar o FGTS e, principalmente, de trabalhadores em busca de informações. Aqueles que conseguiram sacar tinham como principal objetivo pagar contas atrasadas.

A doméstica Cristina Ferreira Cardoso, de 45 anos, foi em uma das agência e confirmou que receberia R$ 500. “Vou pagar umas dívidas. Também vou viajar e ainda vai dar pra usar esse dinheiro”, declarou.

