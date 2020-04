Caixa paga nesta segunda auxílio emergencial a 6,15 milhões de beneficiários do Bolsa Família e inscritos via app e site

(Foto:Reprodução) – Pagamentos para quem recebe Bolsa Família serão creditados de acordo com o número do benefício, e calendário segue até o final do mês.

A Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600. Nesta segunda-feira (20), serão creditados os pagamentos para 6.154.392 pessoas, entre beneficiários do Bolsa Família e inscritos via aplicativo e site, que vão receber por meio de poupança digital da CEF.