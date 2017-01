Caixa-preta de avião em que estava Teori é analisada em Brasília

Ainda não há informações sobre possíveis registros de voz no gravador. Em caso afirmativo, pode ser possível identificar o que o piloto da aeronave falou com a torre de controle e com os tripulantes, antes da queda.

De acordo com informações do portal G1, o gravador de voz, localizado dentro da caixa-preta, irá primeiro passar por uma espécie de forno, já que, por ter caído na água, precisa ser seco.

O Cenipa vai analisar também o GPS do avião. Mas, ao contrário do gravador de voz, o equipamento não tinha proteção específica. Se tiver sido danificado, poderá ser enviado para os Estados Unidos numa tentativa de resgatar os dados.

A caixa-preta do avião em que viajava o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), e que caiu em Paraty (RJ), na última quinta-feira (19), está sendo analisada em Brasília, pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que é ligado à Aeronáutica. PUB

