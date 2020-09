Caixão escorrega de carro funerário cai no meio da rua

(Foto:Reprodução) – Na tarde desta sexta-feira (25), um caso inusitado chamou a atenção de moradores e comerciantes no bairro da Pedreira, em Belém. Um caixão caiu de um carro funerário que passava pela avenida Doutor Freitas, esquina com a Pedro Miranda.

Segundo comerciantes do perímetro, o caixão caiu do carro e rapidamente foi recolhido pelos funcionários que estavam no automóvel. As testemunhas ainda disseram que havia um corpo dentro do ataúde. Um vídeo do momento em que dois homens recolhem o esquife com dificudlade mostra que, realmente, o caixão estava ocupado.

Mesmo com a velocidade em recolher o caixão, as fotos e vídeos do caso inusitado e funesto logo se espalharam pelas redes sociais.

Por:O Liberal

