Caldas Country – Quadrilha é detida com 90 celulares roubados em festival.

A quadrilha foi levada à Delegacia de Caldas Novas onde os adultos foram autuados por furto e associação criminosa. Já as menores responderão pelo ato infracional análogo ao crime.

Um cerco foi montado no local e durante toda a madrugada, foram chegando novos integrantes com mais telefones frutos de crime. As idades dos detidos vão de 14 a 44 anos.

Eles foram descobertos depois que uma das menores, de 15 anos, foi apreendida ainda no evento. “Com ela, encontramos três celulares roubados. Em seguida, ela informou a existência do grupo e que todos estavam hospedados em três quartos de um hotel da cidade”, disse Batista ao G1.

Parte dos celulares que foi recuperada pela PM durante o Caldas Country (Foto: Divulgação/PM)Parte dos celulares que foi recuperada pela PM durante o Caldas Country (Foto: Divulgação/PM)Uma quadrilha foi detida nesta segunda-feira (14) suspeita de roubar celulares durante o Caldas Country, um dos maiores festivais sertanejos do Brasil, que ocorreu em Caldas Novas, região sul de Goiás. Ao todo, onze pessoas foram presas e três menores apreendidos na ação. Com eles, a Polícia Militar encontrou cerca de 90 aparelhos subtraídos durante os shows.

