Calendário escolar 2019 da rede estadual começa dia 11 de março no Pará

As atividades pedagógicas devem terminar no dia 30 de janeiro

Calendário escolar 2019 começa dia 11 de março na rede estadual do Pará (Shirley Penaforte / Arquivo Jornal Amazônia)

O calendário escolar para o ano letivo de 2019 na rede de ensino do Pará começará no dia 11 de março, conforme divulgou, nesta quarta-feira (26), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Válido para os 144 municípios paraenses, o calendário visa garantir o cumprimento da carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

O cronograma escolar foi estabelecido no dia 14 de novembro, por meio da Portaria nº 56/2018, da Secretaria Adjunta de Ensino da Seduc (Saen). Segundo a disposição, é facultado à unidade de ensino apresentar proposta de calendário letivo diferenciado do oficial, considerando as peculiaridades locais, climáticas, de cada município. Nestes casos, as propostas devem ser tratadas diretamente com a Saen.

Também é permitido que as unidades escolares proponham calendário diferenciado em decorrência de reforma ou ampliação das instalações, devendo apresentar proposta à Saen, para análise e aprovação.

As atividades pedagógicas de 2019 devem terminar no dia 30 de janeiro de 2020. Já o início do ano letivo de 2020 está previsto para 3 de março. O calendário está disponível no site da Seduc.

