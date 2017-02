Califórnia: mais de 188 mil são retirados de casa após dano em barragem

Área foi evacuada por precaução; autoridades estão conseguindo conter a água

Após danos no vetedouro da barragem de Oroville, a maior dos Estados Unidos, ao menos 188 mil moradores do norte da Califórnia foram retirados de suas casas neste domingo (12). Segundo a CNN, a represa permanece intacta, mas uma erosão fez com que as autoridades ficassem em alerta.

O governador do estado, Jerry Brown, emitiu uma ordem de emergência para ajudar as autoridades locais a evacuar a região de risco.

Na tentativa de conter a água, helicópteros jogam rochas em uma fenda aberta em um muro de contenção do vertedouro. O que fez com que a água recuasse.

