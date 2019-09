Câmara aprova aumento de vagas para vereadores

Legislativo municipal dispõe de 9 parlamentares, mas na eleição do próximo ano, as vagas subem para 11.

A Câmara de Vereadores de Novo Progresso aprovou nesta noite, em primeira votação, uma proposta de emenda à lei orgânica do município que aumenta o número de vereadores a partir da próxima legislatura. A aprovação aconteceu por 6 x 2 , em votação nominal na Camara municipal.

Leia Também:Câmara de Vereadores com dinheiro sobrando!? -Vereador insiste em 11 Vereadores

A proposta foi apresentada pela autoria do Vereador Cabral, consignada pelo vereador Juarez Civieiro,Nego do Bento e Juvenil Vargas, e hoje teve mais dois vereadores a favor do aumento do numero de vereador no legislativo Progressense, Edenar Onetta e Samuel votaram a favor.

Justificativa

Segundo o vereador, a emenda apenas adapta a cidade à Constituição. ‘‘Dinheiro o legislativo tem para mais dois vereadores”. Pela lei , municípios até 50.00 mil habitantes podem ter 11 cadeiras na Câmara.[ Novo Progresso tem menos de 30 mil habitantes].

Salário do Vereador

Em Novo Progresso, cada vereador ganha cerca de R$ 5,053.089 mil por mês.

Vereadores votaram à favor

Nego do Bento, Juarez Civieiro,Juvenil Vargas,Edemat Onetta,Cabral,Samuel.

Contra

Marconi e Professor Gilberto.

Não Compareceu o Vereador Presidente da Câmara Chico Souza(PSC)- estava de licença médica.

Por:Blog Adecio Piran

