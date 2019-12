Participantes inscritos devem ser classificados mediante três etapas compostas por Prova Escrita, Avaliação de Títulos e Prova Prática.

Câmara de Marabá – PA anuncia novo Concurso Público com 23 vagas disponíveis

A Câmara Municipal de Marabá, no Estado Pará, torna pública a realização de mais um Concurso Público que tem como objetivo à contratação de profissionais de ensino fundamental, médio e de nível superior.

Ao todo, são ofertadas 23 vagas disponíveis dentre os cargos de Agente de Portaria (3); Motorista (1); Agente Administrativo (7); Técnico Legislativo (6); Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Processamento de Dados (1); Técnico em Tradução e Interpretação de Libras (1); Advogado (2) e Engenheiro Civil (1), os quais deverão desempenhar atividades em carga horária de 40h semanais, com remunerações que alternam entre R$ 1.154,34 a R$ 4.092,66 ao mês.

Interessados em participar devem realizar as inscrições no período entre os dias 11 de dezembro de 2019 até às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2020, observado o horário de Marabá – PA, via internet, no endereço eletrônico: www.ficredencao.com.br e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 48,00 a R$ 72,00.

Para classificar os candidatos inscritos serão realizadas três etapas tais como: Prova Escrita de múltipla escolha para todos os cargos, prevista para ser aplicada no dia 02 de fevereiro de 2020; Avaliação de Títulos para os cargos de nível superior, com previsão para ocorrer no período de 17 a 21 de fevereiro de 2020 e Prova Prática para a função de Técnico em Tradução e Interpretação de Libras, prevista para o dia 08 de março de 2020.

Este Concurso Público será válido por dois anos e poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período. Para mais detalhes, acesse o edital de abertura disponibilizado em nosso site para consulta.

