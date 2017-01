Câmara de Paragominas terá Mesa Diretora formada só por mulheres

A Câmara Municipal de Paragominas, no sudeste do Pará, elegeu quatro mulheres para formar a Mesa Diretora da casa na gestão iniciada no domingo (1º). Durante a cerimônia de posse dos vereadores, a vereadora Denise Gabriel (PSDB) foi eleita a presidente da câmara, ao lado da vice-presidente Tatiane Soares (DEM) e das secretárias Vera Lúcia (PSC) e Fabiana da Silva (PRP).

Das treze vagas para a câmara, cinco foram ocupadas por mulheres nas eleições municipais de 2016, um número que representa 38,46% do total de vereadores. Segundo a presidente Denise Gabriel, o fato é inédito no município. “É um percentual que foge à média nacional, que fica no máximo em 30%”, disse a presidente. Na capital Belém, das 35 vagas para a câmara, apenas três foram ocupadas por mulheres.

Participação feminina na política

A vereadora Denise Gabriel ressalta o fato de que a ideia de compor a mesa exclusivamente com mulheres foi debatida durante várias reuniões com os vereadores eleitos. “Foi tudo decidido com muito diálogo e, mesmo pessoas de outros partidos, que estavam em palanques diferentes, nós conseguimos reunir. Não encontramos oposição à ideia”, afirma Denise.

Para Denise, a formação da Mesa Diretora ajuda a valorizar a participação feminina na política. “Queremos mostrar que é possivel a mulher estar voltada às instituições políticas e incentivar cada vez mais mulheres a participarem da política. Nossa vice prefeita tambem é mulher e a maioria das secretárias municipais são mulheres também”, diz.

A presidente ressalta a diversidade de pautas e áreas de interesse entre as ocupantes da Mesa Diretora. Denise atua com projetos de profissionalização e capacitação de donas de casa do município, a vice Tatiane Soares é ligada ao comércio, Vera Lúcia atua em projetos comunitários e Fabiana da Silva é da zona rural do município, ligada à economia familiar.

Apenas a presidente Denise Gabriel já havia sido vereadora e incia em 2017 o quinto mandato na casa. As outras três ocupantes da mesa exercem pela primeira vez um mandato no legislativo municipal.

