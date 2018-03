Câmara de Uruará é alvo de operação da Polícia Civil e Ministério Público

A ação investigar fraudes na aprovação de lei no município

(Foto Polícia Civil/Divulgação ) – A Câmara Municipal de Uruará, oeste paraense, foi alvo da operação “Conciliabulo” da Polícia Civil e Ministério Público, na quinta-feira (8). A ação visou apurar supostas fraudes na aprovação de lei que reajustou os subsídios dos vereadores do município no final da legislatura passada, em dezembro de 2017.

Segundo a polícia, o subsídio dos vereadores foi aumentado em quase 100%. A partir dos indícios, o delegado Walison Damasceno instaurou inquérito e tomou os depoimentos de testemunhas e de ex-vereadores. “Diante da necessidade coletar provas materiais, foi representada pela busca e apreensão, medida deferida pela Justiça”, explica.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foram apreendidos documentos e computadores que possuem ligação com os fatos e que serão devidamente periciados. As investigações continuam.

Por: Redação Portal ORM

