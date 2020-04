Câmara de Vereadores de Novo Progresso pode voltar às atividades nesta semana

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com a decisão, ficou suspenso os trabalhos legislativo e o atendimento ao público. Leia Portaria 016/2020 AQUI Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

A medida visa prevenir o contágio do novo coronavírus e levou em consideração a Portaria nº 0188/2020 do Ministério da Saúde que estabeleceu medidas de prevenção e declarou emergência em saúde pública.

