Câmara de Vereadores de Santarém reprova contas do ex-prefeito Lira Maia

Câmara de Vereadores em Santarém — Foto: Adonias Silva/G1

A votação foi secreta e teve 11 votos a favor, três contra e sete em branco.

A Câmara de Vereadores de Santarém, no oeste do Pará, reprovou as contas do ex-prefeito Joaquim de Lira Maia (DEM), referentes ao ano de 2002. A votação ocorreu durante a sessão desta quarta-feira (2). Participaram da sessão os 21 parlamentares e a votação foi secreta.

Por 11 votos a favor, três contra e sete em branco, as contas do ex-gestor foram rejeitadas, apesar do parecer favorável da 2ª Comissão de Finanças, Contas, Constituição, Justiça e Redação pela aprovação da matéria.

As contas tiveram parecer contrário à aprovação pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...