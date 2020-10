Câmara de Vereadores parabeniza Instituto Edson Royer pelos serviços prestados à população

A Câmara de Vereadores de Novo Progresso – PA, aprovou na sessão do último dia 15/09/2020, MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO ÀS COSTUREIRAS DO PROJETO HERÓIS USAM MÁSCARAS coordenada pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, apoiada pelos Bancos Bradesco, Itaú e Santander, e concebido pelo Instituto BEI, como reconhecimento pelos excelentes serviços prestados à população. Foram 58 organizações da Sociedade Civil Organizada credenciadas em todo o Brasil para produção de máscaras, entre elas, o Instituto Edson Royer de Novo Progresso, Estado do Pará.

“Um movimento para salvar vidas!”

O objetivo do projeto, além de combater a pandemia, é gerar renda para costureiras e organizações e distribuição gratuita de máscaras para comunidades em situação de vulnerabilidade social no enfrentamento da COVID-19. Das 10.000 máscaras produzidas pelo Instituto Edson Royer, 7.000 foram distribuídas pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora à Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, que por sua vez distribuiu entre os Municípios da Região Oeste do Pará e, 3.000 para a própria organização que distribuiu para seus beneficiários e entre as demais organizações locais.

Segundo as costureiras, “foi importante participar desse projeto solidário onde tivemos a oportunidade de ajudar e sermos beneficiadas também, de pagamento de contas básicas até aquisição de material de construção para início de um ateliê”.

O Instituto Edson Royer agradece às costureiras e auxiliares engajadas no Projeto Heróis Usam Máscaras: Aniele Faccin, Azael Correa, Célia da Silva, Emília Ferreira, Jorge Oliveira, Ledineia Oliveira, Letícia Sangi, Maria Deuzuíte Felix, Nilvane Eistedt e Sebastiana Rodrigues.

“O Instituto Edson Royer é um orgulho para nossa cidade, ele nos credencia no cenário nacional como uma instituição com trabalho sério, de reponsabilidade, e contribui com o Município ne questão social e educacional”. Vereador Chico Souza – Presidente da Câmara de Vereadora de Novo Progresso – PA.

Fonte: Assessoria de Imprensa IER

