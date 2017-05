Câmara de Vereadores realiza primeira sessão itinerante

Da Redação Jornal Folha do Progresso “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.brFesta

Moradores da Comunidade Alvorada da Amazônia puderam acompanhar neste sábado (29), a primeira Sessão Itinerante da Câmara Municipal de Novo Progresso. A reunião, que teve início às 20 horas, ouviu os líderes da comunidade. De acordo com o presidente Francisco Lazarin (PROS) o projeto Câmara Itinerante, é um instrumento de conscientização, participação política e de promoção da cidadania, que tem por objetivo incentivar e facilitar a integração entre cidadãos e o Poder Legislativo Municipal, popularizar os trabalhos da Casa e conhecer os anseios dos moradores de cada comunidade. A Casa recebeu pedidos de melhorias principalmente na área da segurança e recuperação de vicinais, todas as solicitações serão encaminhadas aos respectivos destinatários. Esteve presente os vereadores: Francisco Lazarin (PROS), Edemar Onetta (PMDB), Chico Sousa (PSC), Juarez Civieiro (PSC), Cabral (PDT), Jovem (PPS), Gilberto (PSB) e Marconi (PSDB). O presidente afirmou que outras comunidades receberão os trabalhos da Câmara Itinerante.

