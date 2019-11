Câmara dos vereadores solicita instalação de Sala da Cidadania em Prainha (PA)

Facilitar o acesso da população do município de Prainha (PA) aos serviços prestados pelo Incra. Com este objetivo a Câmara dos Vereadores do município apresentou proposta de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Incra no Oeste do Pará visando a instalação de uma Sala da Cidadania na cidade.



A reunião sobre o tema ocorreu na última sexta-feira, 8 de novembro, na sede do Incra Oeste do Pará, em Santarém, e contou com o presidente da Câmara do município de Prainha (PA), Edson Guerra, e o superintendente do Incra na região, Gustavo Hamoy.



Durante o encontro o vereador considerou o atendimento da Sala da Cidadania no município de Prainha uma demanda prioritária da população, pois atualmente o atendimento é realizado somente na sede em Santarém (PA), trazendo custos e burocracia para quem precisa.



Já o superintendente destacou a relevância da demanda . “É de suma importância, pois possibilita o acesso aos serviços da autarquia para quem precisa, diminuindo os custos e a distância”, disse Hamoy.



Sala da Cidadania

A Sala da Cidadania é parte integrante do Programa de Atendimento ao Cidadão (PACi), que tem por competência promover a melhoria do atendimento prestado pela autarquia federal. Os principais serviços oferecidos são: recepção de Declaração para Cadastro de Imóvel Rural (DP); emissão e atualização do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR); declarações para concessão de benefícios do INSS; esclarecimentos sobre reforma agrária e; atualizações de dados no Sistema de Informação de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA).

Assessoria de Comunicação Social do Incra.

