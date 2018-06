Câmara e Prefeitura apoiam o combate ilegal de empresas no ramo de ótica em Novo Progresso nara

PROPRIETÁRIOS DE ÓTICAS GANHAM ADESÃO DE APOIO DA CAMARA E PREFEITO CONTRA ATUAÇÃO ILEGAL DE EMPRESAS DE OUTRAS REGIÕES COM SERVIÇOS DE OPTMETRIA E OFTALMOLOGIA (Foto:Divulgação)

Preocupados com a proliferação de empresas que estão prestando serviço em Novo progresso oriundo de outras praças, de forma desleal sem que deixem qualquer benéfico ao Município de Novo Progresso, os quatro empresários donos das óticas que mantem suas atividades há bastante tempo se sentem prejudicados a elevada demanda presente e com isso recorreram aos poderes legislativo e

Executivo com a finalidade de pedir Socorro.

Mas de acordo com o empresário Mauro de Assis Cunha, um dos pioneiros em Novo Progresso onde instalou sua primeira ótica desde quando veio de Nova

Esperança do Paraná, se trata de uma concorrência injusta, mas crê num desfecho positivo depois de se reunir juntamente com os outros dono e ótica ganhou a adesão de apoio geral e irrestrito do prefeito Macarrão, e da Câmara de vereadores que de forma unânime se comprometeu junto ao executivo aprovar projeto de lei que vai regulamentar o mercado e proibir definitivamente essa prática deslealdas empresas que prestam serviço de optometria e não pagam impostas, não deixam benefícios na cidade.



Os nove vereadores, Nego do Bento(presidente) Odemar Oneta, professor Gilberto, Chico Souza, Jovem Vargas, Samuel, Cabral e Marconi da Unika , estão dando apoio incondicional a causa dos donos de óticas por entenderem que com a regulamentação das leis o município será beneficiado.Atualmente as quatro óticas são empresas que geram emprega e renda ao Município e não podem sofrer prejuízos,por concorrência desleal

São duas situações que a comissão formada pelos donos de óticas reivindicam pela aprovação do projeto de lei do executivo que regulamente a atividade de fato e de direito para os dois segmentos de atividade compreendendo na área de prescrição a Oftalmologia e a Optometria. Sobre a atuação das quatro óticas em atividade no município todas elas dispõem de profissional em nível superior que respaldam os serviços de oftalmologia e optometria.

Nesse sentido um oficio foi enviado a Câmara de vereadores e ao prefeito pedindo a aprovação do projeto que já está em tramite para ser votado e aprovado em breve pela Câmara de vereadores. Na última sessão da terça feira, dia 20, Mauro de Assis, esteve novamente na sessão ordinária da Câmara representando a categoria e reivindicando a luta da categoria, quando o presidente da Câmara Nego do Bento, Juarez Civieiro, Marcone, Odemar Oneta, e Juvenil Vargas(Jovem), apenas cinco dos nove vereadores que estavam presentes na sessão , reiteraram novamente apoio e garantiram que o projeto de lei do executivo será votado sem qualquer barreira tão logo chegue na Câmara. Encerrando a entrevista Mauro Assis que já foi secretário e exerceu diversos cargos público e privados elogia a Câmara e o prefeito Macarrão pelo bom , pela sensibilidade do apoio a uma causa nobre de grande relevância para o Município.

Por:POR NAZARENO SANTOS

