Câmara municipal de itaituba aprova projeto de lei que autoriza o município a fazer convênio com instituição financeira

O CONVENIO VAI AUTORIZAR O EXECUTIVO A TRANSFERIR O LOCAL DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

O projeto de lei de autoria do executivo recebeu parecer favorável da comissão de finança e orçamento e da comissão de legislação e justiça da câmara municipal. O projeto de lei que autoriza o município a celebrar convenio de cooperação técnica e administrativa com instituição financeira foi aprovado na sessão de ontem.

A proposto do executivo é de que o banco vencedor da licitação terá que depositar nas contas do município o de 8 milhões como contra partida do convenio, o dinheiro será usado na compra de equipamentos, maquinas e veículos para a prefeitura.

Durante a aprovação do projeto de lei, também foi votado uma emenda dos vereadores Wescley e Dirceu pedindo que na compra seja incluído duas ambulâncias para a região da trans-garimpeira e Moraes Almeida. De acordo com a câmara de vereadores, todos os bancos podem participar da licitação, mas até agora a caixa econômica foi quem mostrou maior interesse pelo convenio.

Mas segundo o presidente da comissão de finanças e orçamento da câmara, o banco vencedor da licitação terá que garantir um atendimento aos servidores municipais.

Fonte: https://www.facebook.com/plantao24horasnews/ com informações do repórter Marinaldo Silva.

Imagens: Weslen Reis

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

