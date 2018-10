Câmara Municipal elegeu nova mesa diretora para biênio de 2019/2020

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- Em breve sessão extraordinária, os vereadores do Município de Novo Progresso elegeram na noite desta segunda-feira, 01 de Outubro, a nova mesa diretora que irá presidir os trabalhos da casa legislativa no próximo biênio de 2019/2020.

Na ocasião foi eleito a chapa com o vereador Chico Souza (PSL) para presidente. Única chapa foi lançada a candidatura de Chico Souza Presidente venceu com oito votos SIM.

A nova mesa diretora, que assume os trabalhos a partir do dia 1º de janeiro de 2019, contará com Chico Souza (PSL) presidente, Juarez CiVieiro (PSL)de vice-presidente, Gilberto Luis dos Santos 1º Secretario e Samuel Oliveira Bertolin (PSDB) como 2º secretário.

Tanto a eleição da mesa diretora, como as funções de cada um dos membros, são disciplinadas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal e também pela Lei Orgânica do Município (LOM). A votação foi realizada por ordem alfabética, onde cada vereador declinou seu voto nominal a Chapa – os oito vereadores presentes na sessão votaram SIM, o Vereador Juvenil Vargas (PPS) não se fez presente na sessão.

O atual presidente Francisco lanzarin (PROS) presidiu a sessão extraordinária, e proclamou o resultado e parabenizou a chapa vencedora. “Desejo sucesso à nova presidência e para os vereadores que irão compor a mesa, que as atividades realizadas nesta Casa Legislativa possam ter continuidade e que os trabalhos sejam ainda melhores desenvolvidos em prol e único do interesse público”, pontuou.

