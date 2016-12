Câmara Municipal realizou última sessão em final de legislatura 2012/2016

Como o Regimento Interno da Casa determina que o período de recesso inicie somente após aprovação da Lei Orçamentária o ano legislativo deu se por encerrado e as sessões ordinárias também. A legislatura termina no dia 31 de Dezembro desde ano.

O orçamento do município de Novo Progresso previsto para 2017 e de 64 milhões. As secretarias que mais irão receber recursos são Educação, Saúde e obras e infra-estrutura.

