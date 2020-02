Câmara realiza primeira sessão do ano com cinco vereadores em Novo Progresso

(Foto:Divulgação) – A Câmara Municipal de Novo Progresso realizou nesta terça-feira (18), ás 19h00mn, a primeira sessão ordinária do ano.

O evento durou cerca de 40 minutos e contou com a presença de cinco dos nove vereadores.

A sessão foi presidida pelo Vereador Gilberto Luiz dos Santos, os vereadores presente,Samuel Bertolin, Edemar Onetta, Jovenil Vargas,Marconi Petrolini de Lima. Os faltosos ; Chico Souza, Juarez Civieiro,Nego do Bento e Cabral.

Na pauta, a leitura de um trecho Bíblico na sequência um requerimento com pedido para recuperar a praça no Bairro Rui Pires de Lima sendo aprovado por unanimidade.

As sessões no legislativo acontecem todas as terças-feiras ás 19 horas e são abertas ao Público.Leia Ata da Sessão.

