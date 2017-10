Camarote desaba durante show de Ivete Sangalo e 26 pessoas ficaram feridas

Uma vítima permanece internada em um hospital particular na capital sergipana

Na madrugada deste domingo (8) a cantora Ivete Sangalo realizava um show na Odonto Fantasy, em Aracaju, quando parte de um dos camarotes desabou. O evento é conhecido como uma das maiores festas à fantasia do Brasil e reuniu um público de mais de 20 mil pessoas.

Imediatamente ela parou a apresentação e pediu calma ao público. Em seguida, os organizadores do evento subiram ao palco e pediram que o público do camarote descesse para que uma área de segurança fosse isolada. E garantiram que a festa continuaria, assumindo qualquer tipo de responsabilidade diante do ocorrido. O show foi retomado após o socorro das vítimas.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 60 pessoas foram feridas e 26 precisaram ser encaminhadas a hospitais. O representante comercial Antônio Sóstenes também ficou ferido no acidente. Ele disse a reportagem do G1 que no momento da queda chovia e muita gente correu ao mesmo tempo para o camarote. “Foi quando uma parte cedeu e derrubou várias pessoas, também fui junto. Fiquei com algumas lesões nas pernas, mas nada muito grave. A cantora parou o show e depois que o Corpo de Bombeiros analisou o local o show foi retomado”, contou.

A assessoria de comunicação da Odonto Fantasy informou que está acompanhando a situação das vítimas e somente uma delas permanece internada no Hospital São Lucas, onde vai passar por uma cirurgia ortopédica.

A festa que está em sua 20ª edição contou ainda com shows da banda Cartel de Bali, Jota Quest, Saulo, Solange Almeida e Léo Santana.

Nota de esclarecimento

Por volta das 15 horas deste domingo (8), a coordenação do evento publicou uma nota de esclarecimento sobre o acidente. Confira na íntegra:

“Ao longo desses 20 anos de Odonto Fantasy, sempre priorizamos a transparência e o compromisso com o nosso público. Por isso, precisamos esclarecer alguns pontos sobre o que aconteceu ontem, quando uma parte do piso de um dos camarotes cedeu.

Em primeiro lugar, queremos nos solidarizar com as pessoas que se machucaram; as que não estavam no exato local, mas ficaram assustadas e os familiares e amigos que ficaram preocupados quando souberam do ocorrido. Enquanto aguardamos o resultado da perícia que vai esclarecer as causas do que aconteceu, cuidamos de quem se machucou.

A equipe de bombeiros civis e do posto médico prestou os primeiros atendimentos no local e aqueles que precisaram de mais cuidados foram encaminhados a unidades de saúde. Estivemos com eles no hospital até receberem alta médica. Apenas uma pessoa segue hospitalizada. Continuaremos em contato com todos para que tenham a assistência necessária até a completa recuperação.

É fundamental ressaltar que a estrutura contratada pelo evento estava licenciada e vistoriada. A área foi isolada imediatamente após o ocorrido para que fosse avaliada a extensão do dano. Após a avaliação do bombeiro civil, a área restante do camarote foi liberada e o evento continuou com a apresentação dos demais artistas sem qualquer intercorrência.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo e-mail contato@odontofantasy.com.br”

