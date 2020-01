Câmera da “Vem que Tem” flagra momento do assalto à Lotérica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No interior do estabelecimento, o criminoso anuncia o assalto, manda os clientes entrarem para as dependências, momento em que ele roubam valores , ninguém se feriu. Em seguida é possível ver os criminosos sairem correndo, subir na moto e fugir em rumo ignorado. A polícia efetua diligências na tentativa de localizar os bandidos. A agencia loterica da empresa “Vem que Tem, passa por reformas, este terceiro assalto que sofre na mesma agencia. O valor roubado ainda esta sendo apurado pela empresa.

