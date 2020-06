Câmera de segurança flagra assassinato de dois homens em Peixoto de Azevedo no MT

Uma câmera de segurança flagrou o momento que três homens são atingidos dois assassinados e outros baleados em Peixoto de Azevedo, Norte do Mato Grosso. (Foto:Reprodução)

A ocorrência foi atendida pela Policia Militar onde dois homens foram mortos a tiros e outros três baleados, na avenida Lions Internacional, no bairro Aeroporto, nas proximidades do terminal rodoviário, em Peixoto de Azevedo (MT).

Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional. As identidades das vítimas estão sendo apuradas.

Conforme divulgou o major da Polícia Militar Galdino Vieira de Souza, para o Portal Só Noticias, preliminarmente as equipes policiais foram informadas apenas que “dois dos envolvidos foram até o local para matar o proprietário de um mercado. Houve uma troca de tiros e acabaram morrendo. A situação é muito recente e estão sendo apurados os detalhes”.

Um dos mortos caiu na calçada perto do mercado. Outro baleado estava de capacete e morreu ao lado de uma moto. Um dos homens socorridos estava consciente, perdeu muito sangue e foi andando até a ambulância.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) analisou a cena do crime juntamente com a Polícia Civil. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e reconhecimento oficial.

Assista ao Vídeo;

