Câmera flagra momento que Gordo do Aurá é abordado por criminosos. Veja!

Câmeras de segurança gravaram o momento que o carro com o vereador de Ananindeua Deivite Wener Araújo Galvão, 37, mais conhecido como “Gordo do Aurá” (DEM) foi abordado por criminosos.(Foto: Reprodução)

O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (21), no bairro da Pedreira, em Belém. O parlamentar tinha acabado de sair do Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, onde tinha levado uma filha para atendimento médico, e o carro em que ele estava foi interceptado na avenida Pedro Miranda.

Nas imagens da câmera, é possível ver quando homens descem de um veiculo que parou na frente do carro que o vereador estava.

O carro foi alvejado com 26 tiros, dos quais 14 atingiram a vítima, que foi levada de volta para o PSM da 14 de Março, mas não resistiu e morreu no hospital.

