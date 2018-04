Câmera flagra onça afiando garras em tronco de árvore próximo a Alta Floresta; veja vídeo

(foto: Associação Onçafari) – O flagrante de um animal macho de porte adulto, afiando as garras em um tronco de árvore ocorreu em uma região de mata, nas proximidades de uma pousada, em Jacareacanga (PA), localizada a cerca de 60 quilômetros da cidade de Alta Floresta. O registro foi feito por uma das câmeras do projeto Associação Onçafari.

De acordo com a associação, a captura é feita com auxílio de armadilhas fotográficas. As câmeras são capazes de detectar qualquer movimento. Assim, elas tiram fotos ou filmam os animais. Com esses dados é possível identificar onças pintadas e suas presas nas áreas de atuação do projeto.

A Onçafari foi criada para promover a conservação do meio ambiente, e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região que está inserida, por meio do ecoturismo e de estudos científicos. Dessa forma, os biólogos e pesquisadores conseguem conhecer como é dinâmica dos animais da região.

Conforme Só Notícias já informou, uma das câmeras colocadas pelo guia turístico Ailton Lara, em árvores no meio da floresta localizada a cerca de 300 metros da pousada que fica nas proximidades do rio São Lourenço (rio Cuiabá), em Porto Jofre, na região de Poconé (250 quilômetros de Cuiabá) também fez um registro histórico de uma onça capturando uma sucuri. O flagrante ocorreu no dia 29 de março.

